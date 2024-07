Gastronomie im Harz Gaststätte auf Stiftsberg Quedlinburg: Wer wird neuer Betreiber für Schlosskrug?

In die Suche nach einem neuen Betreiber für die historische Gaststätte auf dem Stiftsberg in Quedlinburg im Harz ist Bewegung gekommen. Was schon zu erfahren war und wie es weitergeht.