Das Ehepaar Hohmann startet in die Selbstständigkeit und übernimmt den Dorfkrug Wedderstedt im Harz. Was es mit dem Restaurant samt Veranstaltungssaal vorhat und wann sich die Türen wieder für die Gäste öffnen.

Wedderstedt/MZ. - Im November ist der Dorfkrug in Wedderstedt im Harz geschlossen. Das heißt aber nicht, dass es im Innern dunkel bleibt. Ganz im Gegenteil: Das Restaurant in dem Fachwerkgebäude wird renoviert. Jennifer und Christian Hohmann sind die neuen Betreiber und haben sich viel vorgenommen, damit am 1. Dezember Eröffnung gefeiert werden kann.