Beliebteste Reiseziele Gastfreundlichste Orte der Welt: Quedlinburg ist unter den Top Ten

Sie zieht Jahr für Jahr viele Touristen an: die Stadt Quedlinburg, die vor 30 Jahren in das Unesco-Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Schon des Öfteren ausgezeichnet, hat sich die Harz-Stadt nun in einem weltweiten Ranking der gastfreundlichsten Städte unter den Top Ten platziert.