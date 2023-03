Dramatische Rettungsaktion Gasexplosion im Harz: Verschüttete Frau wird in Klein Quenstedt aus Trümmern geborgen

Bei einer Gasexplosion in einem Haus in Klein Quenstedt (Halberstadt) hat Frau (66) schwerste Verletzungen erlitten. Was bislang über die Ursache bekannt ist.