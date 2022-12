Warum Westerhausen im Vogtland leer ausgeht

Marcelo Franceschi (am Ball), hier ein früheres Spiel, scheiterte mit einem Strafstoß am Auerbachs Schlussmann.

Auerbach/MZ - „Wäre, wäre Fahrradkette“, gab Lothar Matthäus vor etwas mehr als fünf Jahren eine seiner Fußballweisheiten preis. Und Deutschland lachte. Dabei wollte er doch nur was Kluges sagen. So wie SPD-Politiker Peer Steinbrück in einem Interview 2013, obwohl die von ihm verwendete Redewendung „Hätte, hätte Fahrradkette“ auch nicht seine Kreation ist. Hin wie her: Wäre der Elfer von Marcelo Franceschi in der 79. Minute reingegangen, hätte Oberligist Westerhausen ausgeglichen und so wohl etwas mitgebracht aus Auerbach.