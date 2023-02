In der Stadt Falkenstein/Harz werden weitere Sendemasten aufgestellt. Vom Glasfaserausbau soll nun auch der Tourismus im Selketal profitieren.

Mobilfunk und Internet in Falkenstein

Falkenstein/Harz/MZ - Wer in Wieserode unterwegs ist, der braucht kein Handy: Es gibt dort keinen Empfang. Doch der Ortsteil der Stadt Falkenstein/Harz sieht besseren Zeiten entgegen: Beim Ausbau des 5G-Netzes ist die Aufstellung von weiteren Funkmasten in der Region geplant. Darüber wurde der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates auf seiner Sitzung am Mittwoch informiert.