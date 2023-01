Fünf Männer und Frauen wollen Politik für Opperode machen

Opperode/MZ - Opperode/MZ - Frische gelbe Rosen auf den Tischen, dazu bunte Blumensträuße, eine große Kerze: Die erste Sitzung des Opperöder Ortschaftsrates im Vereinshaus der Landfrauen hat am Dienstagabend einen besonderen Rahmen bekommen. Immerhin ist es mehr als 70 Jahre her, dass es in dem kleinen Ort ein solches Gremium gegeben hat. Die konstituierende Sitzung verfolgen denn auch interessierte Einwohner.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.