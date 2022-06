Führerscheintausch: Landkreis öffnet neue Anlaufstelle in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Am Montag hat sie ihren Betrieb aufgenommen: die neue Außenstelle der Fahrerlaubnisbehörde, die der Landkreis Harz jetzt im Gebäude der Kommunalen Beschäftigungsagentur (Koba) in der Heiligegeiststraße in Quedlinburg geschaffen hat. Damit gibt es nun zur Führerscheinstelle in Halberstadt und der Außenstelle am Wernigeröder Dornbergsweg auch in Quedlinburg einen Anlaufpunkt für den Pflichtumtausch von Führerscheinen. Am Donnerstag lief die neue Außenstelle im Probebetrieb, und am Montag waren die ersten Bürger vor Ort, berichtete Klaus Bendixen, Leiter der Führerscheinstelle beim Landkreis Harz.

