Friedenswache auf dem Marktplatz in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - „Komm, wir ziehen in den Frieden“ - mit diesem, von Udo Lindenberg 2018 veröffentlichten Song wird am Freitag, 11. März, von 18 bis 19.30 Uhr zu einer Friedenswache auf den Marktplatz in Quedlinburg eingeladen. Organisatoren sind die SPD, die Grünen und die Linken gemeinsam mit dem Jugendforum Quedlinburg.

„Wir wollen Frieden. Die erschütternden Bilder stimmen uns jeden Tag traurig. Doch Quedlinburg und ganz Europa helfen, solidarisieren sich“, teilen die Organisatoren mit. „Wir bitten alle, die sich dem Frieden und des Zusammenhalts verpflichtet haben, sich auf dem Marktplatz einzufinden. Wir wollen der Opfer dieses Krieges gedenken. So bringt eine Kerze mit, die in Andacht entzündet werden kann“, heißt es weiter.

Aktionen für den Frieden gibt es derzeit in vielen Orten des Landkreises. So haben die Meisdorfer ihr Gotteshaus illuminiert, die Patronatskirche blau-gelb angestrahlt. Und in der Marktkirche St. Benedikti in Quedlinburg finden jetzt immer montags um 18 Uhr Friedensgebete statt (die MZ berichtete).