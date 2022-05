Freude in Quedlinburg und Thale: Was sie mit Berlin 2023 verbindet

Quedlinburg/Thale/MZ - Freude und Stolz bei den Städten Quedlinburg und Thale und ihren Partnern: Sie werden als Host Town Gastgeber für eine internationale Delegation sein, die an den Special Olympics World Games in Berlin im Jahr 2023 teilnehmen wird. Das ist am Mittwoch durch das Lokale Organisationskomitee der Spiele bekanntgegeben worden. „Was für ein schöner Anlass für diesen Termin“, sagte Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU), der über den Erfolg der Bewerbung am Mittwochnachmittag gemeinsam mit den weiteren Beteiligten informierte. Und sich mit Maik Zedschack (CDU), Bürgermeister von Thale einig ist: Alle Beteiligten wollen beweisen, dass von Inklusion nicht nur geredet, sondern diese auch gelebt werde, so Zedschack. Mit einem neuen Miteinander und Raum für Begegnung, so Frank Ruch.