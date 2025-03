Neinstedt/MZ/son. - Zum Subbotnik, einem gemeinsamen Arbeitseinsatz, rufen Ortschaftsrat und Bürgergemeinschaft Neinstedt auf: „Wir wollen unser Neinstedt wohnlicher und sauberer gestalten.“

Die Aktion findet am Sonnabend, 22. März, ab 10 Uhr statt und soll bis Mittag dauern. Beginn ist an der Feuerwehr. Die Freiwilligen werden dann in kleinere Gruppen aufgeteilt. Weiter heißt es: „Jeder kann sich daran beteiligen, indem man aktiv in seinem Wohnumfeld Hand anlegt.“