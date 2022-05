Freitag, der 13. - Warum gilt der Tag als Unglückstag?

Eigentlich ist er ein ganz normaler Tag. Abrgläubige streichen sich diesen Tag vermutlich rot im Kalender an. Denn sie fürchten Unglück. Welche Gründe es für diese verbreitete Meinung gibt und warum er bei Brautpaaren im Harz durchaus beliebt ist.

Quedlinburg/MZ - Paraskavedekatriaphobie - dieser komplizierte Name steht für die krankhafte Angst vor dem Datum Freitag, der 13. Doch auch für Menschen unseres Kulturkreises, die nicht an dieser Phobie leiden, ist das kein Tag wie jeder andere im Kalender. Denn in Deutschland und einigen anderen Ländern hat das Datum keinen guten Ruf. Ähnlich wie die schwarze Katze, die bloß nicht vor uns von links nach rechts die Straße überqueren sollte.