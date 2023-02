Karneval in Quedlinburg

Musik und Jubel, bunte Kostüme, geschmückte Wagen und Kamelle – „Karneval in Quedlinburg?“, fragte eine Touristin etwas ungläubig. Und ob! Am Sonntag fand der große Faschingsumzug des Quedlinburger Carneval-Vereins (QCV) durch die Welterbestadt statt.

Dietmar Völkerling von „Hygron Pyr“, der Fakir- und Feuershow, spuckt nach dem eigentlichen Festumzug Feuerbälle in die Luft über dem Quedlinburger Marktplatz. (Foto: Sonnemann)

Mitglieder des befreundeten Thalenser Carneval-Clubs (TCC) nehmen ebenfalls am großen Festumzug teil – und schunkeln beim Gehen zur Musik. (Foto: Sonnemann)

Der traditionelle Trubel und das passende Wetter – blauer Himmel und Sonnenbrillen waren zu sehen – lockten ganz viele Zuschauer an die Straßenränder. Familien trafen sich und hatten Regenschirme – um diese umzudrehen und so Bonbons auffangen zu können – dabei, verkleidete Kinder konnten den Umzug kaum abwarten, eine Senioreneinrichtung hatte einige Bewohner mit Rollstühlen nach draußen befördert, direkte Anwohner lehnten sich aus Fenstern in oberen Stockwerken. Polizei und Thalenser Funk-Hilfs-Dienst geleiteten die Umzugsteilnehmer sicher durch die Straßen und Gassen der Innenstadt.

Lieder stimmt die Schalmeienkapelle Ditfurt an – hier nach dem Umzug vor den Zuschauern auf dem Marktplatz. (Foto: Sonnemann)

Quedlinburgs Prinzenpaar (links) verteilt Orden. (Foto: Sonnemann)

Dabei waren unter anderem die befreundete Karnevalsvereine aus Thale und Güntersberge – jeweils mit ihren Prinzenpaaren, die Orden verliehen bekamen –, Technisches Hilfswerk, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Schützengesellschaft aus Quedlinburg, die Awo Halberstadt, „Sportur“ mit dem Slogan „Esst mehr Süßes! Wir machen euch wieder fit“, die Schalmeienkapelle Ditfurt – und selbstverständlich die Gastgeber vom QCV samt Prinzenpaar und Garde. Besondere Aufmerksamkeit bekam Dietmar Völkerling aus Ballenstedt: Am Ende des Festumzugs spuckte er vor dem Rathaus Feuerbälle in die Luft. Kurz zuvor sangen alle passend: „Und dann die Hände zum Himmel, komm lasst uns fröhlich sein...“

Die Welterbe-Löschzwerge – die Kinderfeuerwehr der Quedlinburger Feuerwehr – sind begeistert, machen Faxen und winken dem Publikum zu. (Foto: Sonnemann)