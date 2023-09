An einem Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) ist eine Filmaufnahme gründlich daneben gegangen: Ein Fahrer verwechselte Gas- mit Bremspedal.

Weil er Bahn filmen wollte: Schwerverletzte bei Unfall an Bahnübergang im Harz

Ein Mann hat beim Filmen der Harzer Schmalspurbahn an einem Bahnübergang bei Schierke das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Bei dem folgenden Unfall wurden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer. Symbolbild:

Schierke (vs) - Zu einem Unfall mit einer Schwerverletzten ist es am Donnerstagmorgen am Bahnübergang bei Schierke im Harz gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach hielt ein 42 Jahre alter Volvo-Fahrer am Bahnübergang der Harzer Schmalspurbahn (HSB) auf der Landstraße L100, weil die Bahnschranke geschlossen war. Der Mann habe sich anschließend aus dem Fenster gelehnt, um den herannahenden Zug der HSB mit seinem Mobiltelefon zu filmen. Dabei sei er vom Bremspedal seines gerutscht und stattdessen aufs Gaspedal gekommen. Dabei fuhr er offenbar auf einen vor ihm haltenden VW Caddy auf.

Lesen Sie auch: Hintergründe, Nachrichten und Informationen zum 1. FC Magdeburg auf unserem FCM-Portal "Magdeburg Blau-Weiß"

Durch den Zusammenstoß verletzten sich der 51-jährige Caddyfahrer und seine 63-jährige Beifahrerin. Letztere kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. An beiden Autos und der Bahnschranke sei Sachschaden entstanden, wie es heißt.