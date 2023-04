An der Konradsburger Straße in Ermsleben entsteht ein neues Wohngebiet. Ein heimisches Unternehmen investiert, um Fachkräfte in der Region zu halten.

Firma will mit neuem Baugebiet Fachkräfte in Falkenstein/Harz halten

Ermsleben/MZ - Noch ist die Wiese grün, rollt kein Bagger an. Das soll sich aber in absehbarer Zeit ändern: An der Konradsburger Straße in Ermsleben entsteht ein neues Wohngebiet. Die ortsansässige Umwelttechnik und Wasserbau Spezialtiefbau GmbH will hier die Voraussetzungen schaffen, dass sich junge Leute und Familien am Ortsrand mitten im Grünen niederlassen können.