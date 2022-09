„Fine Dining Restaurant Le Mariage“ Im „Le Mariage“ in Quedlinburg gibt es eine exklusive Neueröffnung

Für Hochzeiten und andere Feiern ist die Villa „Le Mariage“ schon länger geöffnet. Jetzt bekommt das zum Romantikhotel am Brühl gehörende Haus in Quedlinburg ein Restaurant: das „Fine Dining Restaurant Le Mariage“. Warum die neue Gaststätte nur an drei Tagen in der Woche geöffnet hat.