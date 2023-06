Zum Tag des Bergmanns geht's mit der Grubenbahn in den alten Glasebacher Stollen. Dort zeigt der Montanverein bisher unveröffentlichte Aufnahmen.

Zum Bergmannstag können Besucher erstmals mit der Grubenbahn in den Stollen einfahren.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Strassberg/MZ - Der Montanverein Ostharz zählt schon den Countdown. Am Sonnabend, 1. Juli begeht er den Tag des Bergmanns in Straßberg. Von 10 bis 16 Uhr gibt es für die Besucher auf dem Gelände des Bergwerksmuseums Grube Glasebach viel zu entdecken. So steht es auch auf dem Veranstaltungsflyer. Er verspricht „außergewöhnliche Momente im historischen Bergbau“ – und damit nicht zu viel.