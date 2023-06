MZ-Fotograf Andreas Stedtler, Ausbildungsleiter Ingo Mager und die Auszubildenden Lucas Sanderhoff, Tino Schirrmacher und Jonas Schulz (v. r. n. l.) bei den Dreharbeiten in der Dreherei. In der schwarzen Kugel vorn links befinden sich mehrere Kameras, so dass rundum in 360 Grad gefilmt werden kann.

(Foto: Korn)