Feuer bei Thale: Mehrfamilienhaus in Brand - 56 Feuerwehrleute im Einsatz

Löschangriff: Die Feuerwehr bekämpft die Flammen, die im Dachgeschoss eines Hauses in Stecklenberg ausbrachen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Stecklenberg/MZ - Ein Sachschaden von rund 15.000 Euro ist bei einem Brand in Stecklenberg entstanden. Das Feuer sei am Samstagabend (29. Juli) kurz vor 23 Uhr in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Thalenser Ortsteil ausgebrochen, berichtet ein Sprecher des Polizeireviers Harz.