Die Ortsfeuerwehr Thale trainiert den Ernstfall bei einem angenommenen Brand in der Scholl-Schule. Was das genaue Szenario war und wie der Einsatz abgelaufen ist.

Thale/MZ - Einen Zettel mit „Hilfe“ strecken zwei Schülerinnen aus einem Fenster im zweiten Stockwerk der Grundschule „Geschwister Scholl“ in Thale. In dem Gebäude ist am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen – so das Übungsszenario der örtlichen Feuerwehr. Das Jaulen der Brandmeldeanlage ist auch außen, rund um die Schule zu hören. „Es sind Kinder hier drin“, ruft eine Klassenlehrerin den anrückenden Einsatzkräften durchs Fenster entgegen. „Helft uns, wir sterben sonst“, schreit ein Schüler.