Feuerwehr rettet in Neudorf drei Menschen

In Neudorf brennt am Donnerstagabend ein Wohnhaus; die Bewohner sind darin eingeschlossen. Wehren aus sieben Orten kommen zum Einsatz.

Neudorf/MZ - Dicker Rauch steigt weithin sichtbar in den Nachthimmel. Und schon an der Landesstraße 235, am Abzweig nach Neudorf, geht’s nicht weiter, werden die Autofahrer umgeleitet. „Alles voll da, da komm' Se nicht durch“, heißt es. Denn „da“ reiht sich am Donnerstagabend Einsatzfahrzeug an Einsatzfahrzeug.