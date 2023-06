Erster Einsatz für Harzer Löschflugzeug in gefährlichem Gebiet in Brandenburg

Halle/Jüterbog/MZ - Den gesamten Donnerstag über war das Löschflugzeug des Landkreises Harz in Brandenburg im Dauereinsatz. „Es hat jetzt schon 30 Mal Wasser über dem Brand abgeworfen“, sagte Kai-Uwe Lohse am späten Nachmittag. Der Harzer Kreisbrandmeister war zur Betreuung des Fliegers mit nach Jüterbog (Kreis Teltow-Fläming) gefahren, wo am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen war. Im Verlaufe des Donnerstags wuchs die Brandfläche auf fünf Hektar an. „Das Feuer setzt einiges gegen die Löschbemühungen“, sagte Lohse. Daher sei ein weiteres Flugzeug aus Polen angefordert worden.