Feuerwehr arbeitet jetzt mit einer Drohne

Harzgerode/Siptenfelde/MZ - Die freiwilligen Feuerwehren der Stadt Harzgerode gehen in die Luft: Matrice 30T heißt ihr neuer Begleiter im Einsatz. Es handelt sich um eine Einsatzdrohne, ein Gerät aus dem Profisegment im Wert eines Kleinwagens. Zur Verfügung gestellt wurde sie von einem örtlichen Betrieb, der nicht genannt werden will, aber um die Sorgen und Nöte der Feuerwehrleute in der Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung weiß und helfen wollte. In dieser Woche, unmittelbar nach Weihnachten, war Bescherung: Ein Vertreter von Drohne112.de, einer Initiative der BIT Informationssysteme GmbH, spezialisiert auf Drohnen für den Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Polizeieinsatz, lieferte das Schmuckstück im Feuerwehr-Design in Siptenfelde ab. Dort fand die Einweisung für das Bedienpersonal statt.