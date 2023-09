Alle sieben Ortsfeuerwehren der Stadt Falkenstein/Harz rücken am Freitagabend zur Burg Falkenstein aus. Was der Grund dafür ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Pansfelde/MZ - Das Heulen der Sirenen zerreißt am Freitagabend um 18.21 Uhr die Feierabendruhe in den Ortsteilen der Stadt Falkenstein/Harz. Auf der Burg Falkenstein hat die Brandmeldeanlage ausgelöst. Gleich alle sieben Ortsfeuerwehren der Stadt aus Ermsleben, Endorf, Meisdorf, Neuplatendorf, Pansfelde, Reinstedt und Wieserode werden alarmiert: In der Schwarzen Küche der Burganlage gibt es eine starke Rauchentwicklung, und im Raum dahinter ist eine Schulklasse mit 15 Kindern eingeschlossen. Gut zehn Minuten nach der Alarmierung sind Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Pansfelde als erste mit ihrem Tanklöschfahrzeug vor Ort, unmittelbar danach folgen die Meisdorfer.