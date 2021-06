Feuer auf Sportplatz in Quedlinburg - Brandstiftung vermutet

Quedlinburg - Bei einem Feuer auf einem Sportplatz in Quedlinburg ist ein Schaden von rund 70.000 bis 80.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Samstag in Halberstadt mitteilte, war am Morgen der Geräteschuppen auf dem Vereinsgelände des Sportplatzes „Am Moorberg“ in Brand geraten. Das Feuer beschädigte zudem den Dachstuhl einer Garage, Sanitäranlagen sowie eine Außenküche. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.