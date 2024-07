Tausende Fans haben sich am Dienstag auf den Weg nach Ballenstedt zum Rockharz-Festival gemacht. Warum bei der Anreise in den Harz viel Geduld gefragt war.

Ballenstedt - Am 3. Juli startet das Rockharz-Festival in Ballenstedt, am Dienstag (2. Juni) reisten Zehntausende Fans aus ganz Deutschland in den Harz. Die Veranstalter hatten diverse Tipps für die Anreise bereits vorab auf ihrer Homepage unter den Stichworten Erkenntnisse, Bitten und Empfehlungen zusammengefasst.

Doch die Verkehrssituation, die sich nahezu den gesamten Dienstag über entwickelte, brachte eine Autofahrerin mit den Worten „So was habe ich noch nicht erlebt“ auf den Punkt. Ein Sprecher des Polizeireviers Harz sprach von einer großen Herausforderung für die Beamten.

Bei der Anreise zum Rockharz-Festival mussten sich die Besucher in Geduld üben, hier auf der Straße von Hoym nach Ballenstedt. Foto: Paul Bertrams

Die Festivalbesucher verbrachten Stunden im Stau, manche benötigten für eine Strecke von rund zwölf Kilometern etwa vier Stunden. Der Anreiseverkehr staute sich auf der A 36 zurück, so dass die Autobahnabfahrten Quedlinburg Ost und Hoym zeitweise gesperrt werden mussten, so der Polizeisprecher. Auch Kollegen des Zentralen Verkehrsdienstes wurden hinzugezogen, um die Lage zu meistern.

Ortskundige, die Ausweichrouten nutzen wollten, mussten dort schnell feststellen, dass sie nicht die Einzigen waren, die auf diese Ideen gekommen waren. Auch dort stauten sich bald die Fahrzeuge.

Dass die Veranstalter einen weiteren Parkplatz öffneten, habe gegen 17.30 Uhr zur allmählichen Entspannung der Lage beigetragen, so der Polizeisprecher.