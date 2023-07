„Lautstark gegen Krebs“ spendiert dem Harz-Hospiz in Quedlinburg einen besonderen Rollstuhl. Vereinsmitglieder sammeln wieder beim „Rockharz“.

Rockharz in Ballenstedt

Quedlinburg/Ballenstedt/MZ - „Es gibt dann noch vier Aufkleber: dort, hier, da und da“, sagt Günter Jacobs und deutet auf verschiedene Stellen des brandneuen Multifunktionsrollstuhls. Ihn sollen Sticker von „Lautstark gegen Krebs“ zieren. Der eingetragene Verein hat das mobile Hilfsmittel für das Harz-Hospiz in Quedlinburg finanziert. Die Übergabe fand nun im Crew-Bereich des am 5. Juli startenden Rockharz-Festivals auf dem Flugplatz in Ballenstedt statt.