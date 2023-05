Ballenstedt/MZ - Braucht Ballenstedt eine Ortsumfahrung? Die Diskussion darüber geht weiter, nachdem Anfang April im Bauausschuss des Stadtrates kontrovers debattiert wurde (die MZ berichtete am 3. April). Aus Sicht des ehemaligen Stadtratsmitglieds Michael Punke „mehren sich in jüngster Vergangenheit die Widerstände gegen dieses Projekt. Bedauerlicherweise auch innerhalb des Stadtrates“, schreibt er nun in einem Brief an die MZ.

