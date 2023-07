FlixBus bietet diesen Sommer wieder Verbindungen im Landkreis Harz an. Welche Orte angefahren werden und was Passagiere beachten müssen.

Landkreis Harz/MZ - Mit seinem Sommerfahrplan hat sich FlixBus im Landkreis Harz zurückgemeldet – angesteuert werden nach einer Corona-Pause nun wieder Quedlinburg, Blankenburg und Wernigerode. Wer in Thale oder Halberstadt in den Fernbus steigen möchte, schaut dagegen weiter in die Röhre. Das teilt das Unternehmen mit Sitz in München auf MZ-Anfrage mit.