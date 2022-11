Ferien bringen Aufschwung im Harz

Landkreis Harz/MZ - „Huch!“, ruft eine Frau und greift schnell nach links und rechts, zu den beiden Handläufen der „Titan RT“-Hängebrücke, „es ist doch wackliger als gedacht.“ Mit vorsichtigen Schritten geht sie weiter, entlang an deutschen und auch asiatischen Besuchern, die vor allem die Aussicht über das Tal fotografieren. Über ihnen sausen zwei Unerschrockene mit der Doppelseilrutsche „Megazipline“ in die Tiefe, ihre Jubelschreie sind laut zu hören. Wegen des guten Wetters – Sonne und kaum Wind – und den letzten Tagen der Herbstferien besuchten am Sonnabend viele Gäste die Attraktionen an der Rappbodetalsperre – wie auch im ganzen Harz. Die Touristiker freut es: Sie berichten durchweg von mehr Besuchern.

