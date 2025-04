Sportstätten, Turnhallen, Dorfgemeinschaftshäuser - die Stadt Falkenstein will Satzungen anpassen und künftig auch Nutzungsgebühren erheben.

Feiern im Festzelt: Ende der Gratis-Nutzung in Falkenstein

Für die Nutzung von Dorfgemeinschaftshäusern - hier das Haus der Kultur in Ermsleben - will die Stadt Falkenstein die Satzungen anpassen.

Falkenstein/Harz/MZ. - Die Stadt Falkenstein/Harz will ihr Gebäudemanagement zentralisieren. „Dadurch wollen wir eine Übersicht bekommen, wie hoch die Bewirtschaftungskosten in allen kommunalen Objekten sind, welche Satzungen und Verträge angepasst werden müssen“, erklärt Stefanie Kruse, Fachbereichsleiterin Finanzen und Bauwesen. „Damit wollen wir in der Lage sein, zumindest einen Teil unserer Ausgaben zu decken.“