Fast doppelt so teuer: Warum Gebühr für eine Grabart auf Friedhöfen in Quedlinburg so drastisch steigt

Gernrode/MZ. - Beisetzungen auf den kommunalen Friedhöfen in Quedlinburg – dem Zentralfriedhof in der Kernstadt sowie den Friedhöfen in Gernrode und Bad Suderode - sollen teils deutlich teurer werden. Für eine Grabstättenart aber soll sich die Gebühr sogar fast verdoppeln. Das sorgt für Fragen.