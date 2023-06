Zum 25. Naturschutztag laden der Harzklub und seine Zweigvereine Friedrichsbrunn und Bad Suderode ein. Was am Sonnabend geplant ist.

Friedrichsbrunn/MZ - Der Kurpark in Friedrichsbrunn ist von manch einem Einheimischen ein Geheimtipp, wird jetzt aber mit vielen Menschen geteilt: In der grünen Anlage am Rande des Ortes gibt es am Sonnabend, 10. Juni, buntes Treiben, wenn die Harzklub-Zweigvereine Friedrichsbrunn und Bad Suderode als Gastgeber gemeinsam

zum 25. Naturschutztag einladen. Das große Familienfest des Hauptvereins, das jedes Jahr an einem anderen Ort stattfindet, startet um 13 Uhr und steht dieses Mal unter dem Motto „Unser Harzer Wald“.