Vorharz/MZ - Was mit Ruhestörungen begonnen hat, ist zu einer bedrohlichen Lage für eine Familie aus dem Vorharz geworden: Ein mit ihr verschwägerter Mann soll das geparkte Auto einer Frau angezündet und ihr später gar Morddrohungen geschickt haben. Das berichten die Eltern der Frau und Mutter. Sie hätten Angst um ihre Tochter und ihr Enkelkind, sagen sie im MZ-Gespräch.

Vor einem halben Jahr habe die Tortur für die Eltern des Opfers begonnen: Der Mann soll Flaschen und Müll auf ihr Grundstück geworfen, später immer wieder vor dem Haus Böller zwischen Mitternacht und drei Uhr gezündet haben.

Ein Böller, berichtet das Paar, sei in der Dachrinne gelandet; die Explosion habe die Rinne zerfetzt sowie den Rollladen des Fensters darunter beschädigt. „Der Böller sollte durch das Fenster fliegen und im Haus landen“, sind sie sich sicher.

Auto angezündet

Sie kennen den jungen Mann etwa von Familientreffen. Er soll eines Tages bei ihnen vor der Tür gestanden und erklärt haben: „Wenn die Kopfschmerzen kommen, sagen die Stimmen, dass ich euch auslöschen muss.“

Entsprechend geht die Angst um bei dem Paar aus der Verbandsgemeinde Vorharz: „Wann steht er wieder vor der Tür? Man schläft gar nicht, das Familienleben leidet.“ Geht nachts ein Licht wegen eines Bewegungsmelders draußen an, rast der Puls. Spielt tagsüber ein Kind mit einem Luftballon und dieser platzt, ist ebenfalls Panik da.

Richtig gefährlich wurde es, als mutmaßlich der Mann den Wagen ihrer Tochter angezündet habe: Das Auto stand an der Straße vorm Gebäude, dieses oder Nachbarhäuser hätten Feuer fangen können, sagen sie. Das war in der Nacht. Die Feuerwehr soll ihn noch weggehen gesehen haben. Die Polizei war vor Ort, die Spuren- und Brandsicherung auch.

Am Nachmittag des Tattages sei der Beschuldigte „abgeholt“ worden, berichtet das Paar. Er sei in eine psychiatrische Einrichtung gekommen. Für 14 Tage. Während dieser Zeit soll er eine Drohung per Mobiltelefon an ihre Tochter verschickt haben. „Das ist dokumentiert und auch zur Anzeige gebracht“, betonen sie.

Die Vorharzer fragen sich, warum der in ihren Augen offensichtliche Täter nicht weggesperrt bleibt. Vonseiten der psychiatrischen Einrichtung sollen sie die Aussage bekommen haben, es gebe keinen Anlass, ihn weiter dazubehalten. Die Polizei soll vorgeschlagen haben, doch das Gespräch mit dem Mann zu suchen. Und wenn etwas passierte, sollten sie die Polizei anrufen. Schlussendlich fühlen sie sich aber alleingelassen, leben in Angst.

Polizei ermittelt noch

Ein Sprecher des Polizeireviers Harz teilt auf MZ-Nachfrage mit, dass bei dem Pkw-Brand von „einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen“ werde. Zum Stand des noch laufenden Ermittlungsverfahrens könne jedoch keine weitere Aussage gemacht werden, informiert der Beamte weiter.

Ermittlungen habe die Polizei außerdem zum Tatbestand der Bedrohung aufgenommen. Zudem werde geprüft, ob „weitere gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen“ möglich sind.

Bislang seien alle Beteiligten „im Zusammenhang mit möglichen zukünftigen Vorfällen sensibilisiert“ worden, und „eine Gefährder-Ermahnung wurde durchgeführt“, teilt der Polizeisprecher weiter mit.

Psychische Ängste

Dabei werde der Beschuldigte persönlich von Polizeibeamten aufgesucht, verdeutlicht Oberstaatsanwalt Hauke Roggenbuck von der Staatsanwaltschaft in Halberstadt. „Sie sprechen ihn auf sein Fehlverhalten an, erläutern die Tatvorwürfe und weisen ihn eindringlich auf die Konsequenzen hin“.

Fälle von Bedrohung oder übler Nachrede seien Privatklagedelikte; da sei ein Freiheitsentzug aus Gründen der Verhältnismäßigkeit nur eingeschränkt möglich. Darum sei die Gefährder-Ansprache als Zwischenstufe ermöglicht worden, informiert er.

Bedrohungen kämen bedauerlicherweise oft vor: Was jemandem angedroht werde, werde meist nicht umgesetzt, erzeuge jedoch psychische Ängste, so Roggenbuck. Er könne Betroffene gut verstehen, dass sie sich große Sorgen machten.

Sollten die Ermittlungen zum Auto-Brand ergeben, dass der Mann das Feuer gelegt hat, dann handelt es sich um den Tatbestand der Brandstiftung – und es kann mit anderen Strafmaßnahmen reagiert werden.

Die Familie aus dem Vorharz wünscht sich allerdings jetzt Hilfe von Staat und Justiz. Sie will doch nur wieder ohne Angst um ihr Leben leben können. Momentan überlegt sie, lieber wegzuziehen, als sich dem womöglich gefährlichen Mann auszusetzen.