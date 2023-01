Familie aus Berlin übernimmt und renoviert altes Pfarrhaus in Hausneindorf

Familie Linsen hat das ehemalige Pfarrhaus in Hausneindorf gekauft und beim Renovieren so manchen hölzernen Schatz gefunden.

Hausneindorf/MZ - „Ich habe das Wort ‚fertig‘ aus meinem Wortschatz gestrichen“, sagt Dirk Linsen mit einem Schmunzeln. Seine Familie hat das ehemalige Pfarrhaus in Hausneindorf gekauft und – mit viel Unterstützung auch aus dem Dorf – Stück für Stück renoviert. Teile des Gebäudes sind rund 350 Jahre alt – es gibt also immer irgendwo etwas zu tun. Es sei unmöglich, alles auf einmal zu machen – „ich denke in Projekten“, verdeutlicht der Berliner.