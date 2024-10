Heizen in Falkenstein/Harz Falkenstein erstellt Wärmeplan: Das sagt Bürgermeister zum Heizungstausch

Bis 2045 soll in Deutschland klimaneutral geheizt werden. Was das für Bewohner ländlicher Gebiete ohne zentrale Fernwärmeversorgung bedeutet, will die kleinste Kommune im Landkreis Harz jetzt herausfinden.