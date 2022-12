„Fairytale“ führt „Die Schwanenprinzessin“ auf

Das Thalenser Theater „Fairytale“ lädt am Sonntag zu „Die Schwanenprinzessin“ ins Klubhaus ein.

Thale/MZ/son/har - „Kinderherzen, aber auch die der Erwachsenen werden höherschlagen“ – da ist sich das Theater „Fairytale“ sicher, das am Sonntag, 11. Dezember, in die fantastische Märchenwelt von „Die Schwanenprinzessin“ einlädt. Das Stück, das Kathrin Steinmetz frei bearbeitet hat, wird um 15 Uhr im Klubhaus in Thale aufgeführt. Die Inszenierung unter der Regie von Ronny Große verspricht Überraschungen, Witz und Spannung.

Seit 2020 will die Truppe das Wintermärchen aufführen, doch erst in diesem Jahr klappt es: Durch Corona kommt es nun im dritten Anlauf erst zur Aufführung, so Große, der auch der Ensembleleiter ist.

Premiere ist am kommenden Sonntag. Jeder Interessierte kann zuschauen, der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind aber willkommen. In der kommenden Woche gibt es Aufführungen für Schulklassen und Kindertagesstätten. Sponsoren ermöglichen den freien Eintritt.

Zum Inhalt des Stücks: Prinzessin Odette ist im heiratsfähigen Alter und soll vermählt werden. Das beschließt ihr Vater, König Heinrich. Königin Isadora aus einem anderen Königreich fasst den gleichen Entschluss für ihren Sohn Gareth. Dieser und Odette sollen heiraten. Allerdings können sie sich nicht leiden, da sie so vieles Seltsames über den jeweils anderen hörten. Doch als Herangewachsene verlieben sie sich ineinander. Odette wird derweil im Zauberwald vom Zauberer Rothbart überlistet und in einen Schwan verwandelt. Rothbart schäumt seit Jahren vor Wut, weil er nicht die Macht seiner Schwester, die Zauberin, ergreifen kann.

Gareth macht sich daraufhin auf die Suche nach Odette. Zum Schwanensee hingeführt, erfährt er, dass Odette ein Schwan ist und beschließt, den Zauber zu brechen, indem er das Gelübde der Liebe eingeht. Doch dieser Plan scheint zu scheitern, als Rothbart Gareth mit einer falschen Odette täuschen will und Odette daraufhin sterben soll.

„Seht selbst, ob es doch ein Happy End gibt und welch einen Plan Gareth mit seinem Freund Ben hat und ob die Zauberin es schafft, den Zauber zu behalten. Erlebt die sprechenden Tiere genauso wie die schrille Königin, den schläfrigen König und den schroffen Rothbart und viele mehr“, rührt das Thalenser Theater „Fairytale“ die Werbetrommel.

Und weiter: Sogar der Weihnachtsmann habe sein Kommen am Sonntag angekündigt.

Übrigens hat das Wintermärchen in Thale eine Tradition. Große erläutert: Das Besondere der Veranstaltung sei, dass sie bereits vor dem Brand des Klubhauses in diesem stattfand und jetzt eben auch wieder.