Quedlinburg/MZ - Die Polizei fahndet im Harz nach einer vermissten Jugendlichen. Nach Angaben eines Reviersprechers ist es nicht das erste Mal, dass die 15-jährige Quedlinburgerin von Zuhause ausgebüxt ist.

Kathleen R. sei zuletzt am Dienstag, 20. Juni, in der Wohnung ihrer Eltern an der Hohen Straße gesehen worden. Die Gesuchte wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben und soll mittellanges, glattes, dunkelblondes Haar tragen.

Das ist die Vermisste 15-Jährige aus Quedlinburg. (Foto: Polizeirevier Harz)

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Leinenhose, einem schwarzen T-Shirt sowie weißen Turnschuhen bekleidet.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten erbitten die Beamten des Polizeireviers Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674293.