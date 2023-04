Christopher Bonke hat sich mit einem Foodtruck einen Lebenstraum erfüllt. In Thale verkauft er selbst kreierte Gerichte.

Leckere Burger-Kreationen im Harz: Das erwartet Kunden am neuen Foodtruck im Bodetal

Imbiss in Thale

Thale/MZ - Burger haben es Christopher Bonke angetan. Nicht die von den großen Fast-Food-Riesen, sondern selbst zubereitete. Diese Leidenschaft für den US-amerikanischen Klassiker hat der 34-jährige Cattenstedter nun zum Beruf gemacht: Er verkauft seine Eigenkreationen in einem Foodtruck am Eingang des Bodetals in Thale.