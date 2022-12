Was die beiden neuen Escape-Rooms in Wernigerode zu bieten haben

Die Wernigeröder Firmen „Harz Escape“ und „HarzGames“ bringen jeweils einen frischen Escape-Room an den Start. Was die Gäste hier erwartet.

Wernigerode/MZ - Die Wernigeröder Firma „Harz Escape“ hat sich von einem ihrer Escape-Rooms getrennt. In den „Elementen“ ist jetzt die Uhrmacherin Regina Jürgensen eingezogen. Doch so richtig zufrieden sind die Rätselraum-Betreiber mit diesem Deal nicht. „Wir hören da immer so seltsame Geräusche aus der Werkstatt“, sagt Chefin Julia Ivancenco. „Dort passieren merkwürdige Dinge. Ein paar schlaue Detektive sollen sich das mal anschauen.“ Das ist der Punkt, an dem sich Realität und Fiktion vermischen.