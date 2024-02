Freie Wähler im Harz „Es brennt die Welt“ - Wie die Freien Wähler in Ballenstedt Fuß fassen wollen

Bei den Kommunalwahlen am 9. Juni wollen die Harzer Freien Wähler auch Kandidaten für den Stadtrat in Ballenstedt ins Rennen schicken. Kreisvorsitzender André Weber wirbt am Stammtisch um Aufmerksamkeit. Er setzt dabei vor allem auf das neueste Mitglied der Partei, das nach 40 Jahren der CDU den Rücken gekehrt hat.