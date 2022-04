Erneuerung von Windkraftanlagen: Reinstedter Ortschaftsrat lehnt erst ab, stimmt dann zu

Reinstedt/MZ - Die rheinland-pfälzische Juwi AG will in der Stadt Falkenstein/Harz mehrere Windkraftanlagen durch modernere und leistungsstärkere Anlagen ersetzen. Das so genannte Repowering betrifft sieben Windräder im Windpark Reinstedt und zwei in Ermsleben. Einen entsprechenden Antrag des Unternehmens hat die Landkreisverwaltung im März für zulässig erklärt. Inzwischen gibt es seitens der Juwi eine weitere Anfrage, noch zwei Anlagen in Reinstedt durch neuere Modelle zu ersetzen. Der Ortschaftsrat hatte das zunächst abgelehnt, mittlerweile aber stimmt er dem Vorhaben zu.