Nach der räuberischen Erpressung in einem Edeka-Markt in Quedlinburg dauern die Ermittlungen noch an. Die Polizei und der Konzern verraten wenig.

Quedlinburg/MZ - Plötzlich stehen zwei schwarz gekleidete Männer mit Sturmhauben und Schusswaffen im Supermarkt. Die Verkäuferin hat Angst, sie wird bedroht, von ihr fordern die Räuber Bargeld. Der Spuk ist vorbei, als die Täter den Laden durch den Hintereingang wieder verlassen. Doch der Schreck, die Angst sitzt tief. So ähnlich muss es sich am Freitagabend, 13. Januar, im Edeka-Markt an der Straße Weyhegarten in Quedlinburg abgespielt haben.