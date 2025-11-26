Der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt hat dem Selkebeirat die Vorzugsvariante für den Hochwasserschutz im Selketal präsentiert. Die Lösung ist für die Falkensteiner eine Enttäuschung: Sie sehen die Millionen-Investitionen im Tourismus in der Region in Gefahr.

Entscheidung über Hochwasserschutz im Selketal ist gefallen - Enttäuschung in Falkenstein

Die Selke in Meisdorf. Damit sie bei Hochwasser nicht über die Ufer tritt, soll sie an verschiedenen Stellen im Ort mit Schutzmauern versehen werden.

Meisdorf/MZ. - Wie soll der Hochwasserschutz für das Selketal und seine Anrainerkommunen aussehen? Mehr als 30 Jahre lang haben die Menschen dort auf eine Antwort gewartet. Jetzt wurde eine Entscheidung getroffen - und die gefällt nicht jedem. Besonders in Meisdorf sind Enttäuschung und Kritik gleichermaßen groß.