  4. Hochwasserschutz im Selketal: Entscheidung über Hochwasserschutz im Selketal ist gefallen - Enttäuschung in Falkenstein

Der Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt hat dem Selkebeirat die Vorzugsvariante für den Hochwasserschutz im Selketal präsentiert. Die Lösung ist für die Falkensteiner eine Enttäuschung: Sie sehen die Millionen-Investitionen im Tourismus in der Region in Gefahr.

Von Rita Kunze 26.11.2025, 06:00
Die Selke in Meisdorf. Damit sie bei Hochwasser nicht über die Ufer tritt, soll sie an verschiedenen Stellen im Ort mit Schutzmauern versehen werden.
Die Selke in Meisdorf. Damit sie bei Hochwasser nicht über die Ufer tritt, soll sie an verschiedenen Stellen im Ort mit Schutzmauern versehen werden. Foto: Kunze

Meisdorf/MZ. - Wie soll der Hochwasserschutz für das Selketal und seine Anrainerkommunen aussehen? Mehr als 30 Jahre lang haben die Menschen dort auf eine Antwort gewartet. Jetzt wurde eine Entscheidung getroffen - und die gefällt nicht jedem. Besonders in Meisdorf sind Enttäuschung und Kritik gleichermaßen groß.