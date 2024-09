Auf dem Galgenberg in Quedlinburg im Harz hat sich im Mittelalter eine Richtstätte befunden. Was hier bei weiteren Ausgrabungen des Landesamtes entdeckt worden ist.

Quedlinburg/MZ. - Der Mann in dem Grab liegt auf dem Rücken, auf seiner Brust liegen große Steine. Wohl ein so genanntes Wiedergängergrab - und nicht der erste Fund, der auf dem Galgenberg in Quedlinburg gemacht wurde.