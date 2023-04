Quedlinburg/MZ - Von der Stiftskirche, der Alten Elementarschule und dem Rathaus in Gernrode über die Alte und die Neue Kirche sowie das Rathaus in Bad Suderode und den Stiftberg oder den Ständerbau in Quedlinburg bis auf den Marktplatz: Mit kleinen Spielfiguren auf einer Karte sowie einem Quartettspiel können sich Kinder jetzt auf eine Entdeckungsreise durch die Welterbestadt und ihre Ortsteile begeben.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.