Endspurt für „Kümmerer“-Büro in der Neustadt

City-Büro in der Quedlinburger Neustadt wird eingerichtet. Wann es eröffnet werden soll.

Das Büro wird in der Pölkenstraße 40 eröffnet.

Quedlinburg/MZ - Die Vorarbeiten sind erfolgt, und am Donnerstag sind nun auch die seit langem bestellten Möbel geliefert und aufgestellt worden: Endspurt für das City-Büro, das „Kümmerer“-Büro, mit dem Wirtschaftsförderung und Citymanagement der Stadt Quedlinburg in der Pölkenstraße 40 starten wollen. „Im Januar wird noch ein Fahrradständer aufgestellt und kommt noch ein Ausleger ‚Einkaufserlebnis historische Innenstadt‘ an das Haus“, sagt Citymanagerin Nicole Risse.