Endlich wieder Adventswege in Harzgerode

Harzgerode/MZ - Hinter verschlossenen Türen laufen schon seit knapp zwei Monaten die Vorbereitungen, und das Programm ist mittlerweile gestrickt: In Harzgerode stehen alle Zeichen auf Advent. Am zweiten Adventswochenende, dem 3. und 4. Dezember, am Samstag von 12 bis 19 und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr, sollen sie stattfinden: die nunmehr 16. Harzgeröder Adventswege. Pandemiebedingt fielen sie in den vergangenen beiden Jahren aus. „Wir freuen uns, die Adventswege endlich wieder veranstalten zu können und auf zwei schöne Tage“, sagt Bürgermeister Marcus Weise (CDU). Die Veranstaltung erstreckt sich über die gesamte Innenstadt: vom Schloss, wo der Weihnachtsmann zur Sprechstunde bittet, über den Marktplatz mit weihnachtlichem Markttreiben, Kindereisenbahn, Kettenkarussell und Ballwerfbude und das Rathaus, wo Hobbymaler aus Schielo und Harzgerode ihre Arbeiten ausstellen und auch zum Mitmachen animieren wollen, bis hin zur Kirche, in der man sich musikalisch auf das Fest einstimmen lassen kann. Dort treten die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ und der Grundschule „Weißer Garten“ auf, ebenso der Männerchor Harzgerode 1947, die Kantorei Gernrode-Ballenstedt-Harzgerode und der Posaunenchor Gernrode, den Rainbow-Singers und Saxo-Trinki. Darüber hinaus haben die Geschäfte geöffnet – am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18. Sie bieten eigene Aktionen an, vom Glücksrad bis zum Strumpfwerfen.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.