Ende 2023 als Termin gesetzt

Arbeiten für neues Freizeitareal in Quedlinburg beginnen.

Der Spatenstich für das neue Freizeitareal in Quedlinburg erfolgt nächste Woche.

Quedlinburg - Seit mehr als vier Jahren wird es vorbereitet, in der kommenden Woche soll es nun losgehen: Am Mittwoch, 26. Mai, sollen mit einem symbolischen Spatenstich auf der Fläche des zukünftigen Freizeit-, Sport- und Erholungsareals an der Quedlinburger Lindenstraße die Bauarbeiten beginnen.

Zunächst allerdings wird abgerissen: Um Platz für den Neubau zu schaffen, werden auf dem Gelände alte Garagen entfernt. Vor eineinhalb Wochen war in Quedlinburg der Bescheid des Landesverwaltungsamtes für einen vorzeitigen Beginn der Bauarbeiten eingegangen, mit dem nun die Umsetzung des Projektes der Bäder GmbH Quedlinburg starten kann. Das Vorhaben mit einem Umfang von acht Millionen Euro wird durch das Land mit Fördergeld unterstützt.

Dabei wird die Bäder GmbH rund um den Klitzteich in der Lindenstraße ein neues Freizeit- und Sportangebot für Quedlinburger und Gäste der Stadt schaffen. Gebaut werden sollen unter anderem eine Minigolfanlage, ein Kinder-Wasserspielbereich und ein Campingplatz mit Wohnmobilstellplätzen. Der Klitz soll zum Ruderteich werden.

Modernes Sportbad ist das Herzstück

Herzstück der neuen Anlage wird ein modernes Sportbad sein, in dem auch Wettkämpfe stattfinden können. Dazu gehören ein 25-Meter-Becken mit sechs Bahnen und einem tieferen Bereich mit einem 3-Meter-Sprungturm sowie ein „Warm-up-Becken“, das auch als Nichtschwimmerbereich dient. Der Bau eines Blockheizkraftwerkes soll sicherstellen, dass die Becken beheizt und die Wassersportanlagen auch länger als nur in der eigentlichen Badesaison in den Sommermonaten genutzt werden können.

Erste Weichen für das Projekt hatte der Quedlinburger Stadtrat im Oktober 2016 gestellt: Mehrheitlich hatte er hier beschlossen, einen Bebauungsplan für ein Freizeit-, Sport- und Erholungsareal an der Lindenstraße aufzustellen. Als Projektsteuerer wurde das Quedlinburger Ingenieurbüro Deuter gebunden, Investor ist die Bäder GmbH. In den vergangenen vier Jahren erfolgten umfangreiche Arbeiten, um Förderungen zu beantragen, die Planungen voranzutreiben sowie Ausschreibungen vorzubereiten und umzusetzen. Zielstellung ist, das neue Sportbad bis Ende kommenden Jahres fertigzustellen und den überwiegenden Teil der insgesamt geplanten Arbeiten bis Ende 2023 abzuschließen. (mz)