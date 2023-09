So bewerten Eltern die Schulqualität im Landkreis Harz. Wer dabei auf den vorderen Plätzen landet und wer hier Schlusslicht ist.

Eltern unzufrieden: Es fehlt an Lehrern im Harz

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Landkreis Harz/MZ - An Schulen im Landkreis Harz gibt es nach Meinung vieler Eltern zu wenige Lehrer. Das zeigen Ergebnisse der Familienumfrage in Sachsen-Anhalt der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung. Daraus ergeben sich weitere Probleme, die die Teilnehmer an den Bildungseinrichtungen sehen.